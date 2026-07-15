Скелет тираннозавра продали на аукционе в США за $50 млн

Скелет тираннозавра продали на аукционе в США за $50,13 млн. Об этом сообщает RT. Начальная стоимость лота составляла $20 млн, однако в итоге он ушел покупателю за сумму, более чем в два раза превышающую стартовую цену.
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