Статистика COVID-19

17 апреля 2022 года в ЯНАО 34 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 136 243) 134 476 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1 039) 44 пациента госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями 5 пациентов в тяжелом состоянии 3 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 […]17 апреля 2022 года в ЯНАО 34 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 136 243) 134 476 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1 039) 44 пациента госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями 5 пациентов в тяжелом состоянии 3 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 374) 33 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 124 869) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.