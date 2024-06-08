Президент Азербайджана: Ереван и Баку достигли определенных успехов в вопросе установления госграниц

Спокойствия и стабильности в Закавказье должно стать больше. Во всяком случае, на это хочется надеяться после совместной пресс-конференции азербайджанского президента Ильхама Алиева и египетского лидера Абдель-Фаттаха ас-Сиси в Каире.
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