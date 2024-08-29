Составлен список роскошных седанов до 2 млн рублей

В России на вторичном рынке можно найти необычный люксовый автомобиль за умеренную цену.Издание "Автоньюс" собрало подборку объявлений на вторичном рынке, в которой представлены роскошные автомобили "Бентли" и "Мазерати" по цене до двух млн рублей.