Об этом рассказал боец с позывным «Левый» Войска РФ после освобождения города Горняк на кураховском направлении находили в подвалах и домах тела расстрелянных мирных жителей, сообщил стрелок пятого комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии с позывным «Левый».