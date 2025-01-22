Об этом рассказал боец с позывным «Левый» Войска РФ после освобождения города Горняк на кураховском направлении находили в подвалах и домах тела расстрелянных мирных жителей, сообщил стрелок пятого комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии с позывным «Левый».
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