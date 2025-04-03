Юрист Хаминский рассказал о новых проверках пользователей рыболовных участков

С февраля 2025 года Росрыболовство сможет проводить незапланированные проверки в отношении пользователей рыболовных участков, если компания контролирует два и более участка, расположенных в разных местах, но имеет только одного производственного инспектора, сообщил РИА Новости юрист Александр Хаминский.
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