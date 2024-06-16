Дорвались до пласта

Россия готова к собственному серийному производству комплексов оборудования (флотов) для гидравлического разрыва пласта (ГРП), который используется, чтобы увеличить добычу нефти и газа, а также при разработке трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ).
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