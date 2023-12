Джойстик вдохновения: каких игр ждать в начале 2024 года

В первом квартале предстоящего года игроков ждут возвращение известной серии в двумерном формате Prince of Persia: The Lost Crown, новая часть файтинга Tekken 8, проект по мотивам фильма-хита «Отряд самоубийц» Suicide Squad: Kill the Justice League, а также мягкий перезапуск классической хоррор-серии из 90-х и нулевых — Alone in the Dark.