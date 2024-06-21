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Новости Тамбова

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В Тамбове пустят дополнительный транспорт для участников акции "Свеча памяти"

В Тамбове пустят дополнительный транспорт для участников акции "Свеча памяти"

В субботу, 22 июня, в Тамбове состоится акция "Свеча памяти" (6+). Начало запланировано на 4:00. Чтобы желающие смогли добраться до  места мероприятия на Соборной площади, будет запущен дополнительный транспорт.

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