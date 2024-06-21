В Тамбове пустят дополнительный транспорт для участников акции "Свеча памяти"

В субботу, 22 июня, в Тамбове состоится акция "Свеча памяти" (6+). Начало запланировано на 4:00. Чтобы желающие смогли добраться до места мероприятия на Соборной площади, будет запущен дополнительный транспорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии