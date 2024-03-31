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В Дагестане схватили трех террористов

В Дагестане схватили трех террористов

Три мужчины задержаны в ходе контртеррористической операции в Махачкале в Республике Дагестан. Преступники собирались совершить террористический акт.

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Комментарии
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Андрей Алферов
Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет,пока не освободимся от оккупации однополярным американским миром, путем изменения колониальной конституции РФ, нас ждут беды и лишения жизни в военное время. Враг - США и победить его можно только создав угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Это РВСН. До этого будут беды и лешения, обстрелы и теракты на территории нашего Отечества!
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