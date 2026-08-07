В Свердловской области победитель ралли "Дакар" и автоинспекторы ГИБДД тренировали координацию и быстроту реакции с детьми на «Зарядке со стражем порядка - 2026»

В детском лагере «Спутник» сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области и мастер спорта международного класса, раллийный гонщик Сергей Карякин провели спортивно-профилактическое мероприятие в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка 2026».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии