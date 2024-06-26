НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

26 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот еще один из представителей мафиозного семейного клана по развалу России и уничтожению ее населения...Шувалова вновь на...
  • Eduard
    Такой бизнес европейских рабов!Домбровскис: новы...
  • ВАРЯГ РУС
    А почему не на воздушных шарах? :))Ученые предложили...

Поступления в бюджет от налога для богатых увеличились в 1,5 раза

Поступления в бюджет от налога для богатых увеличились в 1,5 раза

В федеральный бюджет РФ за первые пять месяцев 2024 года поступило порядка 57 миллиардов рублей от так называемого налога для богатых, то есть тех людей, кто имеет доход выше 5 миллионов в год и платит налог 15%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх