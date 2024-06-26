Поступления в бюджет от налога для богатых увеличились в 1,5 раза

В федеральный бюджет РФ за первые пять месяцев 2024 года поступило порядка 57 миллиардов рублей от так называемого налога для богатых, то есть тех людей, кто имеет доход выше 5 миллионов в год и платит налог 15%.
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