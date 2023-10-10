В ХАМАС оценили позицию России по палестино-израильскому конфликту

Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию Палестинское движение ХАМАС считает достойной позицию России в Совете Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, сообщает РИА Новости.
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