В Волгоградской области полиция начала патрулировать водоемы совместно с Рыбоохраной из-за нереста

В период совместной работы сотрудников Нижнечирской инспекции Цимлянского отдела рыбоохраны и полиции были проведены рейды по водным объектам Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области.
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