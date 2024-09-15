Минобороны сообщило об уничтожении 29 БПЛА за ночь

В течение прошедшей ночи над регионами России сбили 29 беспилотников. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили 15 дронов над территорией Брянской области, пять – над Курской областью, четыре – над Смолeнской областью, два – над Орлoвской.