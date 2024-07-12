Собянин рассказал, как город помогает создавать в Москве новые производств

Все больше предприятий появляется в столице, и все больше рабочих мест они дают людям Мэр Москвы Сергей Собянин посвятил очередную публикацию в своем Телеграм-канале промышленности и тому, как власти столицы помогают создавать новые производства в городе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии