Официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет брифинг в пресс-центре «Патриот»

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет брифинг в медиацентре «Патриот» в Санкт-Петербурге.
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