Мариинский и Большой театры готовятся к масштабным обменным гастролям

Одно из главных событий - концерт Объединенного симфонического оркестра двух театров Мариинский и Большой театры готовятся встретить весну крупнейшими за последние годы обменными гастролями, рассказали в пресс-службе Мариинского театра.
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