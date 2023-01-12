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«Реал» и «Барса» сыграют за Суперкубок Испании впервые с 2017-го. Тогда «Мадрид» выиграл 5:1 по сумме двух матчей

«Реал» и «Барселона» сыграют за Суперкубок Испании впервые с 2017 года. Финал проходил в формате двух матчей, где оба раза выиграл «Реал» – 3:1 и 2:0.

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