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Русская весна

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Киев отвёл танки Abrams из зоны боевых действий: российские БпЛА показали их уязвимость — АР

Киев отвёл танки Abrams из зоны боевых действий: российские БпЛА показали их уязвимость — АР

Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя, пишет Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников.

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