Украинские дроны атаковали Рязань: сообщается о сильном пожаре на одном из предприятий Украинские боевики продолжают воздушные атаки на объекты гражданской инфраструктуры в разных регионах РФ.
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Украинские дроны атаковали Рязань: сообщается о сильном пожаре на одном из предприятий Украинские боевики продолжают воздушные атаки на объекты гражданской инфраструктуры в разных регионах РФ.
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