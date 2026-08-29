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Нижегородская правда

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Уснувший пенсионер устроил смертельную аварию в Нижегородской области

В Кстовском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области. Авария случилась сегодня ночью, 29 августа, примерно в 02:30 на 466‑м километре трассы М‑7.

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