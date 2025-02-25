🇦🇿🇷🇺 Об ограничении работы российских СМИ в Азербайджане Вчера появилась новость о закрытии представительства МИА «Россия сегодня» и издания «Спутник» в Азербайджане.
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🇦🇿🇷🇺 Об ограничении работы российских СМИ в Азербайджане Вчера появилась новость о закрытии представительства МИА «Россия сегодня» и издания «Спутник» в Азербайджане.
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