Небесные челноки, или Почему в 90-х турецкие вещи доставались с риском для жизни

Что такое «челноки» знают все, кто застал конец 80-х и шальные 90-е. Жители огромной страны, жившие десятилетиями в условиях тотального дефицита, хлынули через открывшиеся границы в большой и сияющий мир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии