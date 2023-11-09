МИД Ирана: наличие внешних игроков дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке

Текущая ситуация на Ближнем Востоке показывает, что военное присутствие в регионе внешних игроков являлось одним из дестабилизирующих факторов, считает официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, передает ТАСС.
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