Пожар в Феодосии - что сейчас происходит на горящей нефтебазе

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Пожар в Феодосии на нефтяном терминале тушат третий день, над нефтебазой по-прежнему поднимаются клубы дыма, на месте продолжают работать пожарные расчеты и правоохранители.
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