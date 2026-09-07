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ДумаТВ

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Володин: если мы хотим, чтобы шахматы пришли в школу, необходимо создавать условия, чтобы дети полюбили их

Володин: если мы хотим, чтобы шахматы пришли в школу, необходимо создавать условия, чтобы дети полюбили их

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил подшефный ему Первый медико-технологический колледж – Лицей-интернат «Феникс» в Дугино Смоленской области.

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