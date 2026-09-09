Вальверде признан лучшим игроком матча «Реал» – «Интер»

Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде был признан лучшим игроком матча первого тура Лиги чемпионов между мадридским клубом и «Интером» (2:1).
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