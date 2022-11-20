Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter

Результаты опроса, проводимого в Twitter по поводу восстановления на этой платформе учетной записи Дональд Трампа не повлияют на решение Трампа не возвращаться на платформу, сообщил 45-й президент США 19 ноября в своей социальной сети Truth Social.
Результаты опроса, проводимого в Twitter по поводу восстановления на этой платформе учетной записи Дональд Трампа не повлияют на решение Трампа не возвращаться на платформу, сообщил 45-й президент США 19 ноября в своей социальной сети Truth Social.
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