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Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter

Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter

Результаты опроса, проводимого в Twitter по поводу восстановления на этой платформе учетной записи Дональд Трампа не повлияют на решение Трампа не возвращаться на платформу, сообщил 45-й президент США 19 ноября в своей социальной сети Truth Social.

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