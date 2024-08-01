На Алтае двое мужчин с тремя детьми поехали на рыбалку и пропали

Сотрудники прочесывали территорию пешком и на машинах, привлекли даже небольшой самолет В Алтайском крае полицейские нашли двух мужчин с детьми, которые поехали на рыбалку и заблудились, сообщает региональное МВД.
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