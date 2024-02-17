Помогали сотрудники и прохожие. В Приморье горел тепловоз

В Приморье сгорел тепловоз, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram vlad__ork. По словам очевидцев, работники железной дороги и неравнодушные пытались справиться с огнем своими силами, но ничего поделать не смогли.
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