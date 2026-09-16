США оплатят обучение Киева работе с программой анализа карт

США намерены оплатить Украине обучение работе с ПО ArcGIS от ESRI для анализа спутниковых карт. Национальное агентство геопространственной разведки США предоставит Киеву 145 дневных доступов.
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