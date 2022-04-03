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  • Герасим
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Новый Mercedes-AMG SL 63 оказался дороже, чем AMG G 63

Новый Mercedes-AMG SL 63 оказался дороже, чем AMG G 63

Mercedes-Benz раскрыл европейские цены на новый родстер AMG SL 63. В Германии двухдверку с 585-сильным (800 Нм) 4,0-литровым двигателем V8 оценили в 187 тысяч евро, то есть AMG SL 63 оказался дороже, чем внедорожник G 63 (от 181 тысячи евро).

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