Адово коммерческое товарищество: как СНТ превратилось в коттеджный поселок

В Кстовском районе Нижегородской области жители местного СНТ вступили в конфликт с владельцем земельных участков: якобы он требует деньги за проезд по дорогам общего пользования, угрожает отключать дома от коммунальных сетей.
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