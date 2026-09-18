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Пронедра

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Индонезия на фоне угрозы санкций подтвердила поставки нефти из России

Индонезия на фоне угрозы санкций подтвердила поставки нефти из России

Индонезия продолжит обеспечивать внутренний рынок нефтью, в том числе за счет поставок из России. Решение принято, несмотря на одобрение Палатой представителей США нового пакета санкций против энергетического сектора РФ и стран, закупающих российские энергоносители.

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