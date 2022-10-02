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Крупнейшее птицеводческое предприятие на Ставрополье оштрафовали на 300 тысяч

Крупнейшее птицеводческое предприятие на Ставрополье оштрафовали на 300 тысяч

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия о привлечении ООО «Ставропольский бройлер» к административной ответственности.

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