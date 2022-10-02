Крупнейшее птицеводческое предприятие на Ставрополье оштрафовали на 300 тысяч

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия о привлечении ООО «Ставропольский бройлер» к административной ответственности.
Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия о привлечении ООО «Ставропольский бройлер» к административной ответственности.
Свежие комментарии