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Парламентская газета

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В Москве против ударившего контролера мужчины возбудили дело

В Москве против ударившего контролера мужчины возбудили дело

В Москве возбудили уголовное дело против Махомеджана Рамазанова, который ударил контролера в электробусе после того, как мужчину решили задержать за неоплаченный проезд, сообщается в соцсетях столичного Дептранса.

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