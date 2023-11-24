В Москве против ударившего контролера мужчины возбудили дело

В Москве возбудили уголовное дело против Махомеджана Рамазанова, который ударил контролера в электробусе после того, как мужчину решили задержать за неоплаченный проезд, сообщается в соцсетях столичного Дептранса.
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