Интересные факты об одном из самых популярнейших продуктов в мире!

Яйца популярны по всему миру: их используют для приготовления национальных блюд разные народы мира. Блины, фриттата, омлет, супы, панировка, пироги — яйца являются незаменимым ингредиентом вкуснейших блюд.
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