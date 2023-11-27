В результате сильного шторма водой затопило улицы Сириуса

В результате сильного шторма водой затопило улицы СириусаОгромные волны в Сириусе этим утром с легкостью преодолевают бетонное укрепление, набережную и устремляются на детскую площадку, расположенную у гостиницы.
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