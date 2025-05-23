Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Солдаты ВСУ сдались из-за закинутых в опорный пункт мин

В районе Новооленовки на красноармейском направлении девять солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским войскам после того, как к ним в опорный пункт были закинуты две противотанковые мины.

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