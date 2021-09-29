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Россия ввела контрсанкции. Прибалтика от злости места себе не находит

Россия ввела контрсанкции. Прибалтика от злости места себе не находит

В 2014 году для многих стран время разделилось на «до» и «после». Например, для Украины. В стране нет стабильности.

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2014
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степан дунов
Горбатого только могила исправит. России надо полностью прекратить торговые отношения с этими русофобами-недоумками.
Владимр Семкин
Статья ни о чем, автор ратует за поставки товаров иудам, может лучше вообще поекратить с ними всякие сношения, отрубить электричество, закрыть дипмиссии, при этом в магазинах до сих пор их товары тусуются, а значит их покупают, вот и подучается брехня.
Наталья Бушуева
Абсолютно согласна!
Иван
шпроты негодуют?
Ваша Светлость
Проебалтия по дурости отрубила себе ноги, видимо, мозоли натерли, не знали как лечить... Сейчас вся эта шушера познает любовь Европы в полной мере - жесткая конкуренция, давно поделенный рынок, квоты на всё! Очень сомневаюсь что чухонский сыр подвинет голландские и французские, а шпроты там не едят, канцерогены, бл...! Вот и окажется эта "пушкинская старуха" у разбитого корыта, напрасно возомнила себя проебалтия "владычецой морскою"...
вага карлито
Давно было понятно как закрыть фонтан русофобии из Прибалтики! К сожалению слишком медленно действуем потери неся!
вага карлито
Давно было понятно как закрыть фонтан русофобии из Прибалтики! К сожалению слишком медленно действуем потери неся!
Анатолий Анатольев
Следующая - типично нацистское государство украины!!!!!
Vladimir Lioubimcev
ЕЩЕ РАЗ: Украина достаточно украинизирована. Сейчас идет не "украинизация" Украины, а идет БАНДЭРИЗАЦИЯ. Это две большие разницы, не имеющие между собою ничего общего.
АЮ Медведь
Прибалтам ни зернышка ни грамма продовольствия. Пусть еврожопия их кормит.
Сергей Киселев
ВЕРНО!
Виктор Геманов
Конечно, международная дипломатия - слишком мудрёная наука для прибалтов и "братьев", но уж сермяжную правду о добром соседстве они могли бы уразуметь? Или самонадеянно посчитали, что они - те самые Моськи, которые лают на Слона? Но ведь расплата за такие дела - не только в басне, но и наяву наступает! Безумие - это следствие "огромного ума" незадачливых соседей!
Леонид Ващук
С 2000-х годов такие статьи периодически вбрасываются в сеть, только эти страны Прибалтики все никак не загнуться) Интересно почему? А ответ на поверхности, в советское время Прибалтика была на "спецпайке" как "витрина" СССР для Запада, с 1991 с точностью до наоборот! Только теперь "спецпаек" обеспечивает Евросоюз, но с той же самой целью)) И во второе: их пока недорого содержать, а дивиденды они пока приносят приличные! Поэтому разорви Россия с ними хоть вообще все отношения, социального и экономического потрясения там не будет!
Alexander Simonov
Вероятно вы пользуетесь электроэнергией (иначе ничего не написали бы здесь). А теперь задумайтесь, если Россия прекратит поставки электроэнергии прибалтам, что произойдет с этими странами? Это ответ на ваше заявление: "Поэтому разорви Россия с ними хоть вообще все отношения, социального и экономического потрясения там не будет!" Очевидно, что ваш тезис демонстрирует только вашу глупость. Теперь вопрос о вас: зачем вступать в обсуждение, если кроме проявления собственной глупости вы ничего другого продемонстрировать не в состоянии? Ради собственного хайпа? Не скромно.
Василий Коликов
Я не знаю ничего о качестве эстонских шпрот. В Латвии производились неплохие.
Вячеслав Кормилицын
Транзит закончился забудьте, а шпроты не нужны-своих хватает. Вот так, ничего вашего не нужно. Живите сами.
Ivan Pitkin
Ничего не изменится. Народ в этих тявкающих стран против России - живёт сам по себе, а руководители-квакалки этих государств - сами по себе. Только ушла с поста президент Эстонии -развернулась на 180 . Вот так и везде.
Василий Целовальников
"Горбатого, могила справит"! И Европа, перестанет выдавать им субсидии! Что тогда??!!
Борис Осипов
Alex Немо
Давно пора сделать русофобию экономически нецелесообразной и просто ну очень дорогостоящей для русофобов. Мозги это им конечно не вправит, но вот тявкать разучаться...

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