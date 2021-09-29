Россия ввела контрсанкции. Прибалтика от злости места себе не находит

Сергей ЕПолитикаРоссия ввела контрсанкции. Прибалтика от злости места себе не находит В 2014 году для многих стран время разделилось на «до» и «после». Например, для Украины. В стране нет стабильности.Вернуться к статье2014НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьстепан дуновГорбатого только могила исправит. России надо полностью прекратить торговые отношения с этими русофобами-недоумками.Владимр СемкинСтатья ни о чем, автор ратует за поставки товаров иудам, может лучше вообще поекратить с ними всякие сношения, отрубить электричество, закрыть дипмиссии, при этом в магазинах до сих пор их товары тусуются, а значит их покупают, вот и подучается брехня.Наталья БушуеваАбсолютно согласна!Иваншпроты негодуют?Ваша СветлостьПроебалтия по дурости отрубила себе ноги, видимо, мозоли натерли, не знали как лечить... Сейчас вся эта шушера познает любовь Европы в полной мере - жесткая конкуренция, давно поделенный рынок, квоты на всё! Очень сомневаюсь что чухонский сыр подвинет голландские и французские, а шпроты там не едят, канцерогены, бл...! Вот и окажется эта "пушкинская старуха" у разбитого корыта, напрасно возомнила себя проебалтия "владычецой морскою"...вага карлитоДавно было понятно как закрыть фонтан русофобии из Прибалтики! К сожалению слишком медленно действуем потери неся!вага карлитоДавно было понятно как закрыть фонтан русофобии из Прибалтики! К сожалению слишком медленно действуем потери неся!Анатолий АнатольевСледующая - типично нацистское государство украины!!!!!Vladimir LioubimcevЕЩЕ РАЗ: Украина достаточно украинизирована. Сейчас идет не "украинизация" Украины, а идет БАНДЭРИЗАЦИЯ. Это две большие разницы, не имеющие между собою ничего общего.АЮ МедведьПрибалтам ни зернышка ни грамма продовольствия. Пусть еврожопия их кормит.Сергей КиселевВЕРНО!Виктор ГемановКонечно, международная дипломатия - слишком мудрёная наука для прибалтов и "братьев", но уж сермяжную правду о добром соседстве они могли бы уразуметь? Или самонадеянно посчитали, что они - те самые Моськи, которые лают на Слона? Но ведь расплата за такие дела - не только в басне, но и наяву наступает! Безумие - это следствие "огромного ума" незадачливых соседей!Леонид ВащукС 2000-х годов такие статьи периодически вбрасываются в сеть, только эти страны Прибалтики все никак не загнуться) Интересно почему? А ответ на поверхности, в советское время Прибалтика была на "спецпайке" как "витрина" СССР для Запада, с 1991 с точностью до наоборот! Только теперь "спецпаек" обеспечивает Евросоюз, но с той же самой целью)) И во второе: их пока недорого содержать, а дивиденды они пока приносят приличные! Поэтому разорви Россия с ними хоть вообще все отношения, социального и экономического потрясения там не будет!Alexander SimonovВероятно вы пользуетесь электроэнергией (иначе ничего не написали бы здесь). А теперь задумайтесь, если Россия прекратит поставки электроэнергии прибалтам, что произойдет с этими странами? Это ответ на ваше заявление: "Поэтому разорви Россия с ними хоть вообще все отношения, социального и экономического потрясения там не будет!" Очевидно, что ваш тезис демонстрирует только вашу глупость. Теперь вопрос о вас: зачем вступать в обсуждение, если кроме проявления собственной глупости вы ничего другого продемонстрировать не в состоянии? Ради собственного хайпа? Не скромно.ВКВасилий КоликовЯ не знаю ничего о качестве эстонских шпрот. В Латвии производились неплохие.ВКВячеслав КормилицынТранзит закончился забудьте, а шпроты не нужны-своих хватает. Вот так, ничего вашего не нужно. Живите сами.IPIvan PitkinНичего не изменится. Народ в этих тявкающих стран против России - живёт сам по себе, а руководители-квакалки этих государств - сами по себе. Только ушла с поста президент Эстонии -развернулась на 180 . Вот так и везде.Василий Целовальников"Горбатого, могила справит"! И Европа, перестанет выдавать им субсидии! Что тогда??!!БОБорис ОсиповAlex НемоДавно пора сделать русофобию экономически нецелесообразной и просто ну очень дорогостоящей для русофобов. Мозги это им конечно не вправит, но вот тявкать разучаться...Комментировать
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