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В Управлении по вопросам миграции МВД по Республике Алтай состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам Российской Федерации, приуроченная ко Дню Конституции

В Управлении по вопросам миграции МВД по Республике Алтай состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам Российской Федерации, приуроченная ко Дню Конституции

12 декабря в стране отмечается День Конституции Российской Федерации. Именно в этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят основной закон государства, определивший вектор развития правовой системы страны на долгие годы.

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