😊 Что понедельник нам готовит? Много всего яркого, вкусного и интересного. Начнем со Всемирного дня рыжих — всем человекам-солнышкам привет и теплые обнимашки.
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😊 Что понедельник нам готовит? Много всего яркого, вкусного и интересного. Начнем со Всемирного дня рыжих — всем человекам-солнышкам привет и теплые обнимашки.