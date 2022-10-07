Шольц считает, что Германия сумела отреагировать на газовый кризис

Заключение контрактов на поставку «голубого топливо» с новыми партнерами, пролонгация работы АЭС и перезапуск угольных шахт стал своевременной и необходимой реакцией правительства ФРГ на катастрофическое падение объемов поставок российского газа.
Заключение контрактов на поставку «голубого топливо» с новыми партнерами, пролонгация работы АЭС и перезапуск угольных шахт стал своевременной и необходимой реакцией правительства ФРГ на катастрофическое падение объемов поставок российского газа.
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