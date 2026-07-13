Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Один из крупнейших медколледжей столицы возведут в «Сколкове» — Собянин

Новый медицинский колледж площадью 55 тысяч квадратных метров планируют возвести в «Сколкове». Сергей Собянин отметил, что технологичный комплекс войдет в число крупнейших в Москве и будет рассчитан более чем на пять тысяч учащихся.

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