Один из крупнейших медколледжей столицы возведут в «Сколкове» — Собянин

Новый медицинский колледж площадью 55 тысяч квадратных метров планируют возвести в «Сколкове». Сергей Собянин отметил, что технологичный комплекс войдет в число крупнейших в Москве и будет рассчитан более чем на пять тысяч учащихся.
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