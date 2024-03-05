Полицейские в Самарской области в рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия «Безнадзорные дети» организовали ряд встреч с молодыми людьми

Полицейские Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с подростками и их родителями.
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