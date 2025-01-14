Трехкратный победитель Лиги чемпионов норвежский «Вайперс» объявлен банкротом. За него два года выступала Вяхирева

Все игроки гандбольного клуба распущены, команда снялась с соревнований. «С тяжелым сердцем мы вынуждены объявить, что совет директоров «Вайперс» принял решение прекратить деятельность и объявить клуб ликвидированным.
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