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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трехкратный победитель Лиги чемпионов норвежский «Вайперс» объявлен банкротом. За него два года выступала Вяхирева

Все игроки гандбольного клуба распущены, команда снялась с соревнований. «С тяжелым сердцем мы вынуждены объявить, что совет директоров «Вайперс» принял решение прекратить деятельность и объявить клуб ликвидированным.

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