На набережной Сочи уничтожили уникальные 80-летние деревья

На набережной Сочи уничтожили уникальные 80-летние деревьяВ Сочи в ходе реконструкции Верхней приморской набережной строители настолько переусердствовали, что уничтожили уникальные деревья - Криптомерию японскую Деревья весьма необычного вида простояли здесь с 1940-х годов.
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