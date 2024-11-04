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Да будет музыка: Катя и Эф придумывают «Новый инструмент»

Да будет музыка: Катя и Эф придумывают «Новый инструмент»

Однажды Катя заметила, что музыканты очень любимы пользователями соцсетей. У них столько лайков! Может, Кате и Эфу тоже на чём-то сыграть, чтобы завоевать любовь публики? Но музыкантов очень много, и все возможные инструменты уже задействованы.

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