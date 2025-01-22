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Царьград

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Трампа расстроил отказ Байдена помиловать самого себя

Трампа расстроил отказ Байдена помиловать самого себя

Американский лидер назвал печальным решение своего предшественника не помиловать себя.Новый американский президент Дональд Трамп сожалеет, что его предшественник Джо Байден не стал помиловать самого себя перед уходом с поста.

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Комментарии
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Амара Карпова
Американский дешевый шоу продолжается...😂
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